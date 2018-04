34 e Benedetto Antonino, di anni 40, arrestati ieri dalla Polizia di Stato perché colti in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. Nel dettaglio, una pattuglia della Polizia Ferroviaria di Catania, all’altezza della stazione ferroviaria dismessa ha notato in prossimità dei binari, un autocarro di colore bianco con gru montata sul cassone e, due individui intenti a caricare all’interno dello stesso una parte di binario.sospetti che sono stati appunto identificati. I due, per smantellare e portare via i binari disponevano anche due bombole contenenti materiale infiammabile e su una di queste era ancora montato il cannello per la fuoriuscita della fiamma ossidrica, utilizzato per il taglio del materiale ferroso. Inoltre, sono stati rinvenuti numerosi arnesi utilizzati per lo smontaggio degli ancoraggi in ferro.proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato, e proveniente dalla dismissione degli impianti di armamento della stazione di Ognina. Inoltre, a carico del maggiore dei due sono emersi vari precedenti, anche della stessa natura visto che, per un furto analogo questi era stato arrestato nel giugno 2014.deviatoio con relativo materiale minuto, del peso di 2000 Kg circa, è stato restituito alle Ferrovie dello Stato, mentre l’attrezzatura e gli arnesi utilizzati sono stati sequestrati ed affidati in custodia giudiziale ad una ditta di Catania.