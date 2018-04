straniero Yinka Olarewaju cl. 1989 aveva avuto l'idea di trasportare così lo stupefacente per consegnarlo molto probabilmente nelle mani di “facci i vecchia”, ovvero Antonio Scuderi, figura ben nota alle forze dell’Ordine per i suoi precedenti di droga. Una storia che ha dei contorni quasi inverosimili ma che è davvero accaduta ieri a Catania nelle vicinanze del viale Africa. Tutto inizia quando la Polizia nella mattinata di ieri, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati a stanare lo spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi della Stazione centrale nota il giovane extracomunitario scendere da un autobus (proveniente da Palermo), e dirigersi a piedi verso il viale Africa, dove ad attenderlo, a bordo di una utilitaria, c’era appunto “Facci ‘i vecchia”.negativo della perquisizione, lo straniero manifestava però segni di insofferenza.Gli agenti ritenendo che il ragazzo potesse nascondere sostanza stupefacente, d’intesa con la Procura della Repubblica, viene accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Garibaldi” e sottoposto ad esame TAC. Qui l’incredibile scoperta. L’esame evidenziava la presenza di un corpo estraneo, successivamente espulso. Si trattava di un ovulo contenente lo stupefacente per un peso complessivo di gr.20 circa. Successivamente i due sono stati arrestati per il reato di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di droga. Scuderi e Olarewaju adesso sono nel carcere di piazza Lanza.