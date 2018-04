Domani, domenica 8 aprile, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sarà in visita all’Ospedale Garibaldi Centro di Catania dove è prevista una riunione per fare il punto della situazione sui casi di morbillo. Razza, sarà in visita all’Ospedale Garibaldi Centro di Catania dove è prevista una riunione per fare il punto della situazione sui casi di morbillo.

relativo all’area del Catanese – spiega Razza –. Sarà un incontro propedeutico, con alcuni specialisti e dirigenti sanitari, in vista del tavolo tecnico (programmato per martedì 10 a Palermo ndr) e dell’incontro richiesto dal sindaco del capoluogo etneo, ma che contribuirà a fare ulteriore chiarezza anche alla luce del rilievo mediatico che ha assunto la vicenda”.del Dipartimento prevenzione Antonio Leonardi ed il responsabile della Uoc di Epidemiologia, Mario Cuccia; il commissario dell’Arnas Garibaldi, Giorgio Santonocito con Bruno Cacopardo, primario del reparto Malattie infettive dell’Ospedale Garibaldi Nesima e Sergio Pintaudi, referente per il Biocontenimento e la Sicurezza sanitaria regionale.