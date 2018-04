scorso 26 febbraio e sono avvenuti a Licodia Eubea.

Ad arrestarli i Carabinieri della Compagnia di Caltagirone che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone.

I tre sono accusati di omicidio aggravato da premeditazione e dall'aver agito per motivi abietti o futili; di tentato omicidio e di possesso abusivo di armi e munizioni.

Si tratta del settantunenne Sebastiano Montagno, il settantaduenne Salvatore Montagno ed il quarantenne Nuccio Nunzio Montagno, tutti e tre pastori pregiudicati ritenuti responsabili dell’efferato omicidio.coordinamento della Procura Calatina. Il movente sarebbe da inquadrare alla lotta in corso tra diverse famiglie di allevatori per il controllo del territorio rurale del calatino. La mafia dei pascoli, per intenderci. I tre arrestati sono ora rinchiusi nel carcere di Caltagirone.