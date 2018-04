I due sono ora ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno trovato ieri in casa di un 47enne, già con precedenti di polizia, e della figlia di 22 anni, nel quartiere di Librino. Entrambi sono stati arrestati in flagranza per il reato di detenzione abusiva di armi clandestine, alterate e munizioni in concorso.cal. 12 marca Benelli modello Montefeltro con la matricola abrasa, la canna mozzata, il calcio modificato e 10 cartucce marca Fiocchi del medesimo calibro; 1 pistola a salve marca Bruni modello 92 cal. 8; 1 caricatore pistola cal. 9 Luger, contenente 4 cartucce; 2 giubbotti antiproiettile privi di marca e matricola; 1 radio ricetrasmittente marca Icom.