Decidere di non vaccinarsi diventa l’epicentro di due morti assurde da accertare come quelle maturate a Catania: il 26 marzo scorso era toccato alla 25enne Maria Concetta Messina; ieri, ad un bimbo di appena 10 mesi. Tutto cruentemente vero. Ma tutto altrettanto inaccettabile. Il primario del Reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi, Sergio Pintaudi, ieri è stato preso d’assalto dai cronisti: “Che succede?”, “Ma c’è un’epidemia?”, “Perchè proprio qui a Catania?”. E se le domande sono molteplici, la risposta appare essere una soltanto. “Ed è la mancata vaccinazione”, ci dice fermo e sicuro lo stesso Pintaudi.E se non è psicosi poco ci manca. Il rimbalzo emotivo e mediatico della morte di un corpicino indifeso di appena 10 mesi non riesce a distogliere dal perchè siamo qui a raccontare quella che è un’altra tragedia immane.“Guardi - prosegue Pintaudi - non lo dico io ma voci di colleghi medici molto più autorevoli del sottoscritto: la vaccinazione è l’unica arma che abbiamo per poter combattere le malattie virali. E, si badi, vaccinarsi non è solo un obbligo di legge ma anche e, soprattutto, morale: perchè si tutela tutta la popolazione”.“Qui a mio avviso l’epidemia di morbillo c’è perchè siamo ben al di sotto della soglia di legge di vaccinazione. Chi si infetta oggi, si infetta a sua volta da qualcuno che non è vaccinato. E gli eventi tragici di questi giorni ci devono fare riflettere su questo tema; non si può pensare di ricorrere al medico quando è troppo tardi”. Resta il fatto che quanto accaduto ieri ha scosso tutti in modo feroce: “Da parte nostra - prosegue Pintaudi - abbiamo ricostruito la storia e l’accaduto: non c’è dubbio che il bimbo si è infettato proprio da chi non era vaccinato”.“Questo momento va controllato con serenità, fermezza e coscienza - conclude Pintaudi -: vaccinare i propri figli è fondamentale. Invito tutti a non dare orecchio a chi dice che i vaccini creino il manifestarsi di patologie come l’autismo: sono tutte bufale”.E se da una parte occorre fare i conti anche con il contagio della paura, dall’altra serve rilanciare il contagio della speranza. Che pare avere un unico nome: vaccino.