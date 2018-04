Alla playa di Catania, e in particolare al lido The Original Cucaracha, "l'associazione Mediterraneo" ha organizzato un evento che segna l'inizio della stagione sportiva 2018.Istruttori e sportivi professionisti faranno provare liberamente e, soprattutto gratuitamente, canoe e tavole da surf. Un modo per cimentarsi in questi sport e vivere nuove emozioni. Sarà anche l'occasione per (ri) vivere il mare di Catania.