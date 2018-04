Non è stato necessario nemmeno usare le armi, il tre rapinatori hanno minacciato verbalmente i dipendenti della banca che gli hanno consegnato i contanti custoditi nella cassa continua. Appena avuto in mano il malloppo i tre banditi sono fuggiti. O a piedi o in moto. Le testimonianze non sono precise al momento.I militari hanno scoperto che l'escavatore lasciato in via Matrice dopo il colpo era stato rubato poco prima a Giarre in un cantiere. I malviventi avrebbero approfittato della pausa pranzo degli operai. Non è ancora stato ritrovato il mezzo cassonetto con cui probabilmente è stato trasportato l'escavatore da Giarre ad Aci Catena. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza per cercare elementi utili per identificare i tre malviventi. Il bottino ammonta a 15 mila euro.