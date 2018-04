così commentano i colleghi la promozione di Serafina Fascina, annunciata attraverso una nota stampa dalla Questura etnea. "Per il nuovo prestigioso incarico, la dottoressa Fascina sarà presto- si legge ancora nel comunicato - destinata a una nuova maggiore responsabilità che, tuttavia, il Ministero dell’Interno deve ancora indicare, così come non determinato rimane, ad oggi, il nome del funzionario che assumerà le funzioni vicarie dell’Autorità di Pubblica Sicurezza a Catania. La dottoressa Fascina ha ricoperto il suo incarico nella città etnea da circa due anni, provenendo dalla Questura di Palermo e ha seguito costantemente - conclude la nota - le molte attività che hanno interessato il territorio catanese, anche sotto il profilo dell’ordine pubblico".