Il piccolo era stato dimesso e doveva essere controllato dopo 10 giorni.A fine marzo un nuovo ricovero, stavolta per morbillo: nel pomeriggio di due giorni fa, però, le condizioni sono precipitate e il piccolo è stato trasferito in rianimazione."Il bimbo - spiegano i vertici dell'ospedale Garibaldi - già sofferente per un difetto interatriale, era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo presso la Pediatria del presidio di Nesima per una broncopolmonite e bronchiolite in presenza di un virus respiratorio sinciziale. Da qui era stato dimesso perché in miglioramento ed era stato programmato un controllo a distanza di 10 giorni"."Successivamente - continua ancora l'ospedale - il piccolo paziente era stato ricoverato, in data 27 marzo, presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Acireale, avendo contratto il Morbillo".Nel pomeriggio di Mercoledì 4 Aprile le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si erano aggravate tanto da richiedere la necessità di un trasferimento nella Rianimazione del Garibaldi-Centro.Stamattina, poco dopo le 10.00, il suo cuore ha smesso di battere.Sono due i decessi per morbillo registrati dall'inizio dell'anno ospedale Garibaldi di Catania. Nel primo, dello scorso 26 marzo, perse la vita la 25enne Maria Concetta Messina dopo tre giorni di ricovero per complicanze respiratorie. I familiari della donna hanno presentato una denuncia ai carabinieri per verificare se ci sia stata negligenza nelle cure. Il secondo decesso è quello del bambino di 10 mesi avvenuto stamattina per complicazioni respiratorie e cardiocircolatorie. (ANSA)