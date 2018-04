Tutto si è inoltre svolto sotto gli occhi attoniti dei tanti utenti del trasporto pubblico (tra cui numerosi anziani, donne e bambini) che, giornalmente, transitano nell’area antistante lo scalo ferroviario.

spettacolo indecoroso davanti a un pubblico di passeggeri e viaggiatori. In particolare, il personale della Polizia Ferroviaria di Catania, allertato da alcune persone presenti nella sala di attesa della stazione, è intervenuto per bloccare la performance del cittadino extracomunitario che, nei pressi del capolinea degli autobus cittadini, in Piazza Giovanni XXIII, si è denudato integralmente iniziando a saltare ed urlare.degli automobilisti in transito che, rallentando, hanno creato problematiche al traffico cittadino.cittadino nigeriano, classe 1995, sbarcato in Italia nel 2013 come richiedente la protezione internazionale e titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità.A domanda specifica il cittadino nigeriano non ha voluto spiegare le motivazioni del suo gesto chiudendosi in un ostinato silenzio.