Nell’ambito di servizi di controllo del territorio finalizzati a combattere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, a Misterbianco, il personale della Squadra Mobile – Sezione “Antidroga”, notava Mannino mentre cedeva sostanza stupefacente ad un soggetto.

Sottoposto a controllo e a contestuale perquisizione personale l'uomo è stato trovato in possesso di 9 involucri di eroina

per un peso complessivo di 3 grammi e una somma di denaro in banconote di vario taglio.

Espletate le formalità di rito Mannino è stato associato presso il carcere di Catania - piazza Lanza a disposizione dell’A.G.

34 involucri in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo di circa 103,56 grammi, 2 involucri contenenti, parte di una pillola, verosimilmente del tipo anfetamine, 5 flaconi di metadone, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione elettronico.