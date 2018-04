I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato un catanese di 45 anni, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia.

La misura scaturisce da una attività di indagine svolta dai militari di Piazza Dante attraverso la quale sono state accertate le responsabilità dell’uomo, il quale con condotte reiterate dal mese di ottobre 2011, maltrattava il figlio minore, all’epoca di 10 anni, improntando con lui un rapporto costellato da sopraffazioni, insulti e minacce.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.