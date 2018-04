Due fratelli armati si presentano sotto casa di un uomo. L’intenzione è ammazzarlo. O almeno ferirlo. Ma il piano di sangue fallisce miseramente. Le cimici dei carabinieri registrano telefonate, conversazioni, avvertimenti. Le intercettazioni sono finite nei faldoni del processo Dokss, rito abbreviato, che è già arrivato al giro di boa con le richieste di pena dei pm Andrea Bonomo e Alfio Fragalà. Sullo sfondo screzi interni al gruppo di Cosa nostra di San Giovanni Galermo, costola storica della roccaforte del Villaggio Sant’Agata. I fratelli Arturo e Vincenzo Mirenda si presentano sotto casa (corre l’anno 2013, ndr).Alfredo: Ouh sono Alfredo, dove sei?Vittorio: Qui in via Passo Gravina, cosa è successo!Alfredo: Non venire a Balatelle VittorioVittorio: Ma cosa è successo!Alfredo: eeee, vatti a sistemare!Zia Concetta: Mi ascolti...sulla vita dei miei figli... non ti fare vedere...hai capito?Vittorio: Ma che fanno...cosa debbono fare zia ConcettaZia Concetta: Ouh c'è l'ha nelle mani...è stato qui in giro...con il coso nelle maniTURI: dove sei? se...se non sei qua vieni sali a Balatelle che ti sto aspettando sei un cornuto e sbirro se non vieni!VITTORIO: parla bene TURI!TURI: e sali! carogna!VITTORIO: parla bene! parla bene !TURI: che è ti spaventi? non venire più a casa perché ti ammazzo! cornutoVITTORIO: si, tu mi devi ammazzare! si tu mi potresti ammazzare no? non sei tu?TURI: e tu vieni vieni vieni qua sono a...Balatelle ti sto aspettandoCi sarebbe stata una violenta rissa all’Etna Bar. Un fatto - che secondo la ricostruzione degli inquirenti - non sarebbe mai potuto restare impunito. Anche perché il 2013 per il gruppo di San Giovanni Galermo è un periodo di forti fibrillazioni per il ruolo di capo. Infatti Salvatore Fiore, detto Ciuri Ciuri, è finito in manette e Salvatore Gurrieri avrebbe assunto - approfittando dei domiciliari - il ruolo di responsabile del quartiere. I fratelli Mirenda sarebbero stati legati a Gurrieri, mentre Fiorenza sarebbe un fedelissimo di Fiore.CLARA: ma è successo qualcosa?VITTORIO: si gli ho dato "coppa" a Turi Sciara!CLARA: ma chi tu?VITTORIO: siCLARA: ma come si?VITTORIO: come si? si! Mi ha buttato mani (aggredito n.d.r.) all'Etna Bar e non gli "butto mani?" fammi capireVITTORIO: non ci sono Luca che fu?LUCA: ma il "coso" tuo dov'è?VITTORIO: che cosa?LUCA: il "ferro!"VITTORIO: no! ce l'ha lui!LUCA: ma ce l'ha lui...è bestiaVITTORIO: l'ho lasciato a casa suaLUCA: pure bestiaVITTORIO: l'ho lasciato a casa suaLUCA: pure bestia la sei!VITTORIO: e lo so l'ho lasciato laLUCA: eh! ora voglio vedere che dobbiamo fare che ...che sei perso!Ma in un primo momento Fiorenza avrebbe addirittura cercato protezione fuori dai Santapaola. E precisamente si sarebbe rivolto a Lucio Stella, esponente del clan Mazzei. Ma dopo un cambio di casacca ne “i carcagnusi” (questo il nome nella mala dei Mazzei, ndr) sarebbe tornato nelle file di Cosa nostra.