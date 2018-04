Sono state accertate complessivamente 32 infrazioni al Codice della Strada di cui 7 per guida senza casco; 2 per guida senza cintura; 2 per l’accertato uso del telefonino alla guida; 5 per mancanza di assicurazione per la responsabilità civile; 5 per mancata revisione ai veicoli; 1 guida senza patente; 2 inottemperanza ai segnali semaforici; 5 per inottemperanza all’obbligo di arrestare la marcia all’alt Polizia e 3 per divieto di sosta.

Sono stati effettuati 7 fermi amministrativi di motocicli e 5 sequestri amministrativi di veicoli. Il corrispettivo complessivo delle sanzioni supera i 9.000 euro.

Inoltre, sono state controllate 12 persone sottoposte agli arresti domiciliari, senza riscontrare violazioni di sorta.

Nella mattinata di ieri, il personale del Commissariato Librino ha svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, nell’ambito del modello “Trinacria”, nel corso del quale sono state organizzate attività tese a contrastare l’illegalità diffusa nel territorio del quartiere, in particolar modo per contrastare gli abusivismi commerciali e le numerose infrazioni al codice della strada. Il servizio ha visto il coinvolgimento di pattuglie del Commissariato Librino, di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e di unità della Polizia Municipale del Reparto Annona e del Settore Viabilità, nonché di personale dell’A.S.P. Igiene Pubblica e Veterinaria. L’attività di polizia amministrativa ha interessato, inizialmente, un venditore ambulante abusivo di prodotti alimentari installatosi su un’area pubblica in C.so Indipendenza. Al commerciante sono stati contestati due illeciti amministrativi perché esercitava l’attività di vendita di prodotti alimentari senza autorizzazione amministrativa e perché esercitava l’attività di vendita di detti prodotti senza essere in possesso dei requisiti professionali. I prodotti ortofrutticoli sequestrati sono stati donati in beneficenza a un istituto benefico. Inoltre, il personale della squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato, unitamente a personale dei Vigili Urbani – Sezione Annona, ha effettuato controlli presso alcune attività commerciali ubicate nel quartiere San Leone.di corso Indipendenza, nel corso del quale è stata accertata e contestata una violazione per le carenti condizioni igienico sanitarie del laboratorio alimentare e del WC, elevando una sanzione per un controvalore pari ad euro 1000 euro.emessa dalla Procura della Repubblica di Catania a carico di Simone Giovanni Aperi, classe 1985, condannato in via definitiva alla pena complessiva di un anno e due mesi di reclusione per furto aggravato e resistenza pubblico ufficiale in concorso, commessi in Catania il 9 gennaio 2017. L’uomo, dopo gli adempimenti di rito, è stato ristretto presso la propria abitazione, per scontare il residuo di pena ai domiciliari.