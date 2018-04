non può passare sotto traccia per le istituzioni. Ho appena depositato richiesta di audizione in Commissione Attività produttive all’Ars delle parti sociali e dei dirigenti Auchan, sulla chiusura dell’ipermercato a San Giuseppe La Rena a Catania”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Jose Marano che interviene in questi termini sulla paventata chiusura dello storico punto vendita Auchan di Catania. “In ballo c’è il destino di 101 famiglie - spiega la deputata Marano - la cui serenità è appesa a un filo. La politica ha tutto il dovere di occuparsi della questione. Siamo consapevoli del quotidiano disastro e del clima di disperazione di queste persone che, su quel posto di lavoro, hanno costruito delle vite. Il mio appello va quindi non solo all’azienda e alle parti sociali nella ricerca di una soluzione quanto più indolore possibile per i lavoratori, quanto all’Ars perché la questione approdi immediatamente - conclude Jose Marano - sul tavolo della commissione”.