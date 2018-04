Questi passi inizieranno sabato 7 aprile alle 14.00 al centro SAL, in via Indaco 23 a Catania, con la loro prima assemblea regionale, a cui saranno presenti anche Rosy Bindi e Laura Boldrini. "Per uscire dalle parole ed incrociare le vite occorre un po’ di coraggio" spiega Claudio Fava. "Il risultato delle regionali - il ritorno della sinistra in assemblea regionale - non era il nostro obiettivo ma solo una tappa. Adesso ne abbiamo molte altre, davanti a noi. A cominciare dalle prossime amministrative: decidere se esserci, come, dove". "Dobbiamo costruire una pratica condivisa di confronto, di progetto e di iniziativa, un’organizzazione leggera ma efficace - continua Fava - evitando gli errori che a sinistra altre esperienze, anche le più recenti, hanno consumato: conservare l’irriducibile spirito indennitario. I 100Passi non sono una coalizione ma un progetto aperto, inclusivo e plurale".