"Strabuttanissima Sicilia" debutta a Catania

“Strabuttanissima” - che arriva dopo

Buttanissima Sicilia

e completa il dittico di opere firmate da Buttafuoco - rappresenta una lunghissima maratona di turpiloqui alla politica dei pesci grossi che sguazzano dentro la fogna del potere, dove non c’è più lotta politica senza il

mascariamento

e dove è necessario stare dentro la linea d’ombra per non essere scoperti.

“Quale altra rovina dopo Crocetta?”:

una domanda corrosiva e necessaria dello scrittore per poter aprire il nuovo capitolo che punta i riflettori sulle contraddizioni, sui fatti di cronaca politica contemporanea e sugli

inciuci

di palazzo, sulle ombre del passato e del presente, senza dimenticare

«

i giganti eterni che fanno grande la Sicilia

»,

come Andrea Camilleri.

Pietrangelo Buttafuoco, la viscerale pièce teatrale “Strabuttanissima Sicilia”, diretta dal regista Giuseppe Sottile del Basto, debutta a Catania sul palcoscenico di MusT Musco Teatro, nell’ambito del cartellone artistico firmato dal direttore Giuseppe Dipasquale, con un doppio appuntamento in programma sabato 7 (ore 21) e domenica 8 aprile 2018 (ore 17.30).Una fiaba veritiera ricca di aneddoti miscelati sul palcoscenico in un cocktail di risate e amarezze, che pochi giorni fa ha fatto registrare il sold out aldi Palermo; un odi et amo nei confronti della Sicilia, musicato da- al pianoforte e alla fisarmonica - insieme al contrabbassista, e narrato dai satiri, con la partecipazione del Maestro puparo. Il coordinamento artistico è curato da