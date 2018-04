CATANIA - "Abbiamo avuto la prova evidente di come Salvo Pogliese ed Emiliano Abramo lavorino in piena condivisione politica analizzando i comunicati inviati da parte dei due candidati a sindaco e che, forse scritti e ispirati dalla stessa persona, commentavano in modo analogo ma confuso e impreciso la vicenda della raccolta rifiuti". Parole durissime della consigliera che guida il gruppo Con Bianco per Catania, che lancia un vero e proprio attacco ai candidati sindaco Abramo e Pogliese."Resta da capire - chiede la consigliera comunale - come il candidato civico Abramo, paladino della legalità e dell'accoglienza ai migranti, possa avere qualcosa in comune con il candidato di destra Pogliese, le cui idee sull'accoglienza sono opposte.Di civico e di logico non c’é nulla, ma si tratta solo di dinamiche politiche di bassa lega, ispirate esclusivamente dal livore nei confronti di Bianco".La consigliera rievoca una vecchia vicenda di finanziamenti al centrodestra. "A Pogliese, inoltre, consigliamo di informarsi sulla raccolta rifiuti di Catania ed eventuali anomalie con il suo leader politico Raffaele Stancanelli, con il quale vuole identificare la sua azione. Il candidato sindaco Pogliese dovrebbe infatti chiedere notizie sulla donazione di 50mila euro che nel 2013 l'imprenditore Deodati, arrestato pochi giorni fa e proprietario dell’Ipi, azienda che gestiva allora il servizio rifiuti, versò proprio al sindaco del tempo, Stancanelli, per la sua campagna elettorale.Una donazione dichiarata pubblicamente, ma assolutamente inopportuna: un'azienda titolare di un appalto comunale dava soldi non a qualche collaboratore, ma addirittura al sindaco in carica"."Ad Abramo e Pogliese - conclude la Vanin in una nota - consigliamo quindi di leggere meglio le carte e di non affannarsi in questa innaturale unione politica, impossibile da spiegare ai loro elettori e che non bloccherà di certo la rinascita della città portata avanti dal sindaco Bianco".