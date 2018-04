La scorsa notte i militari operanti hanno sorpreso l’uomo fuori dall’abitazione mentre cedeva dosi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” ad un avventore occasionale. Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno consentito di rinvenire ulteriori grammi 5 circa di “marijuana”, grammi 1,5 circa di “hashish” e grammi 3 circa di “cocaina”, nonché un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.