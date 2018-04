"Salvatore Caputo, Mario Caputo, Benito Vercio e Stefano Vinci sono indagati perché in concorso morale e materiale tra loro e con Alessandro Pagano e Angelo Attaguile (istigatori, nei confronti dei quali si procede separatamente), Salvatore Caputo detto 'Salvino' e Mario Caputo quali autori materiali, Vercio e Vinci quali agevolatori, con notizie dai medesimi riconosciute false, con artifizi, raggiri o comunque con mezzi illeciti atti a diminuire la liberta' degli elettori, esercitavano pressioni per costringerli a votare in favore di Mario Caputo, alle elezioni regionali", così scrive il gip di Termini Imerese, Stefania Galli, nel provvedimento emesso oggi su richiesta della Procura guidata da Ambrogio Cartosio, che ha stabilito gli arresti domiciliari per i fratelli Caputo e un 'procacciatore di voti'. Salvatore Caputo detto 'Salvino' e Mario Caputo quali autori materiali, Vercio e Vinci quali agevolatori, con notizie dai medesimi riconosciute false, con artifizi, raggiri o comunque con mezzi illeciti atti a diminuire la liberta' degli elettori, esercitavano pressioni per costringerli a votare in favore di Mario Caputo, alle elezioni regionali", così scrive il gip di Termini Imerese, Stefania Galli, nel provvedimento emesso oggi su richiesta della Procura guidata da Ambrogio Cartosio, che ha stabilito gli arresti domiciliari per i fratelli Caputo e un 'procacciatore di voti'.

Angelo Attaguile dice all’Ansa di "non avere ricevuto avviso di garanzia e di non sapere nulla della vicenda che ruota attorno alla campagna elettorale della Sicilia Occidentale. "Io mi sono sempre occupato della campagna nella Sicilia orientale. Non ho promesso alcunché. Non avrei potuto promettere nulla", aggiunge il candidato sindaco in pectore. Un'altra tegola giudiziaria, dunque, si abbatte di riflesso sulla campagna elettorale delle comunali etnee dopo l'avviso di conclusioni indagini per corruzione elettorale notificato al consigliere comunale Riccardo Pellegrino in corsa con la lista civica "Catania nel cuore".

C'è anche il nome del catanese Angelo Attaguile nel ruolo di istigatore insieme al deputato catanese Alessandro Pagano (nei suoi confronti si procede separatamente) tra gli indagati nell'inchiesta per voto di scambio che stamattina ha portato all'arresto dell'ex deputato regionale Salvino Caputo.i. Il 29 settembre dello scorso anno alle 14.36 Salvino Caputo apprende da una sua collega che l'istanza di riabilitazione è stata rigettata. Non poteva candidarsi per le regionali. L'esponente della lista Noi con Salvini ha chiesto un parere legale all'avvocato amministrativista Gaetano Armao. Alle 15.58 nel corso di una telefonata con Alessandro Pagano, Salvino Caputo, pur sapendo che il provvedimento è stato bocciato, comunica al leader di Noi con Salvini che la decisione era stata rinviata e quindi non poteva essere candidato. Ed è in questa telefonata che nasce l'idea di candidare un familiare dell'avvocato di Monreale. "Senti, mi devi fare una cortesia - dice Pagano a Caputo -, non possiamo prendere settemila o sei mila voti e buttarli al macero. Scusa, male che va candidi tuo figlio. Tu continui ad essere più forte di tutti. Io so già la soluzione qual è. Caputo senza fotografie e Gianluca, non so come si chiama tuo figlio, detto Salvino. Punto e basta, funziona così". Un inganno secondo la procura e il gip di Termini Imerese nei confronti degli elettori. La scelta di Pagano è condivisa anche da Angelo Attaguile. Lo stesso giorno, il 29 settembre alle 18.13, Attaguile parla con Caputo: "Ho parlato con Alessandro, la soluzione che ha posto lui è ottima. Quella 'detto Salvino'. Candidare tuo figlio e stare tutto così com'è e poi ci si mette 'detto Salvino'. La tua la mantieni lo stesso. Questa candidatura, mettendoci il nome di tuo figlio. Però ci metti 'detto Salvino'". Il figlio di Caputo non fu candidato, ma in lista finì Mario Caputo, fratello di Salvino, e volantini elettorali riportavano il cognome ma non il nome. Mario Caputo non fu eletto.