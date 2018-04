Le prove erano modulate in modo da favorire la collaborazione e la cooperazione tra i vari componenti, valorizzandone le diverse età anagrafiche. “Crediamo che i ragazzi vadano abituati a cooperare e competere in modo sano. È stato organizzato inoltre un laboratorio per la realtà virtuale aumentata dove gli alunni hanno potuto visitare i vari pianeti del sistema solare e tornare all'epoca dei dinosauri”, spiega la dirigente scolastica Josephine Scavo. Alla prima classificata la possibilità di visitare il Behaviour Lab, ai secondi e ai terzi una pen drive offerta del “COS Centro Ortopedico Siciliano di Palagonia. Le gare miravano a promuovere una disciplina che riveste una importanza fondamentale nello sviluppo del pensiero logico e nella gestione dei “problem solving" quotidiani, non sempre di natura strettamente algebrica, consentendo lo sviluppo del pensiero razionale.con l’obiettivo di introdurre la robotica e la realtà virtuale all’interno della terapia dei deficit cognitivi e dello sviluppo.‬ La startup accelerata all’interno della WCAP Tim, fucina e promotrice di idee innovative, collabora oggi con l’ASP 3 di Catania, l’Università KORE di Enna e numerosi altri centri di ricerca, cooperative sociali e terapisti. La piattaforma Robomate, utilizzata nelle terapie per l’autismo rappresenta senz’altro il prodotto più apprezzato ed è stata presentata agli alunni dell’IC “O. G. De Cruyllas”, in occasione della Giornata della Matematica organizzata dai docenti del Dipartimento matematico-Scientifico della scuola secondaria. In particolare, all’evento che ha coinvolto circa 200 alunni tra la scuola secondaria e quella primaria, hanno partecipato gli informatici ideatori della Startup Daniele Lombardo e Marco Lombardo, che programmando secondo schede concordate con i docenti, il Robot umanoide Nao hanno consentito agli alunni diversamente abili iscritti alle gare di matematica, di potere partecipare ad una sessione speciale della competizione. La giornata della Matematica, pensata quest’anno nell’ottica inclusiva è diventata grazie a questa collaborazione, un prezioso momento di integrazione sociale.