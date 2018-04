Questa la strategia del sindaco di Catania Enzo Bianco per cercare di risolvere la vertenza dell’ipermercato Auchan di San Giuseppe La Rena, occupato da ieri dopo che l’azienda ne ha comunicato la chiusura entro il mese di aprile.ed è poi sceso per dare la propria solidarietà a quelli che stavano manifestando nella piazza dell’Università.D’altra parte Catania è la capitale commerciale dell'Isola e qui ci sono stati ricchezza e utili. Se oggi Auchan ha un problema di ristrutturazione aziendale è nel suo diritto farla. Va salvaguardata in ogni modo possibile l’occupazione”.“Contatterò quindi – ha concluso Bianco - il rappresentante dell'azienda e chiederò alla Prefetto di convocare un tavolo di crisi a livello locale. Ma soprattutto chiederò che venga istituito un tavolo nazionale”.