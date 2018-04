nei locali dell’associazione Crisalis, in via Etnea 424, Panatta terrà una conferenza, per tentare di rispondere ad alcuni interrogativi: “Cosa significa lavorare su di sé? Che cos’è e che ruolo ha la coscienza in questo lavoro? A che serve l'uso dell'energia in un percorso evolutivo? Si può dirigere la propria linea di vita?”. L’ingresso alla conferenza è gratuito.esempi e storie tratte dalla sua grande esperienza in oltre vent'anni di lavoro nel campo dello sviluppo del potenziale umano. Panatta ha, infatti, una vasta esperienza nell'insegnare diverse metodologie per lavorare su di sé, riconoscendo e ampliando il proprio campo di coscienza e imparando a percepire e gestire le cosiddette “energie sottili”.non incontri ostacoli nella sfocatura inconscia, tenderà immediatamente a piegare la realtà in una determinata direzione" ("Istruzioni per maghi erranti, Il piccolo libro della centratura“) Domenica 22 aprile, dalle 10 alle 18, sempre in via Etnea 424, Andrea Panatta terrà un seminario, il cui scopo è imparare ad usare gli strumenti della nostra coscienza per dissolvere gli strati della sfocatura inconscia che impediscono di accedere al pieno potenziale di ciò che realmente siamo., i metodi per controllare e calmare la mente, e le modalità per indagare gli strati più profondi della sfocatura inconscia che condiziona il nostro agire. Impareremo a sentire e dirigere il campo di energia che ci circonda e ad usarlo per potenziare il lavoro su noi stessi. Apprenderemo l'ultima versione del metodo Yin, un modo semplice e gentile per esplorare il corpo, riequilibrarlo e portarvi più luce e chiarezza per portare salute e benessere.sul Sé, e al lavoro sulle forme pensiero e sulla visualizzazione creativa, prepareremo un set di strumenti indispensabili ad ogni persona determinata a compiere un passo decisivo verso la quiete, la centratura, e l'aumento delle percezioni sottili. Il costo di partecipazione per il seminario è 70 euro.Per farlo, è necessario telefonare al numero 3408939493 o inviare una mail all’indirizzo associazionecris alis@hotmail.com. “L’associazione Crisalis – spiega la presidente Valeria La Ferlita - è nata con lo scopo di aiutare la diffusione dei principi fondamentali del lavoro su di sé. I relatori che ospitiamo, già conosciuti in Italia, vengono per la prima volta in Sicilia per condividere la propria conoscenze e la propria esperienza, attraverso conferenze e seminari. L’incontro con Andrea Panatta, studioso di grande prestigio, va proprio in questa direzione ed è di forte richiamo per l’interesse che egli riscuote e per le tematiche che saranno trattate”., sviluppo del potenziale psichico, discipline energetiche e Qigong. In passato ha studiato e praticato il Pranic Healing di Master Choa Kok Sui, esercitando per diversi anni la funzione di istruttore presso l’Accademia di Pranic Healing di Roma, il Quantum Touch di Richard Gordon, il Sistema Corpo Specchio di Martin Brofman e diverse altre metodologie energetiche e di guarigione psichica. Dal 2008 è counselor e forma­tore, e insegna il corso di Igor Sibaldi I Maestri Invisibili. Dal 2012 insegna alcuni stili di Qigong in piccoli gruppi. Molto conosciuto e apprezzato in Italia, tiene regolarmente seminari e conferenze su argomenti come sviluppo della coscienza, teoria e tecnica del rilascio emozionale e del metodo Yin, potere della mente e molti altri legati alla crescita dell’essere umano e alla concretizzazione delle sue possibilità. E’ autore di “Istruzioni per maghi erranti” (2015 Ed. Spazio Interiore) e “La via della Forza” (2017 Ed. Spazio Interiore).