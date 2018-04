Sabato scorso, la Polizia di Stato ha arrestato il senegalese Harumabakar Sanyang (classe 1997), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a P.U.

In particolare, agenti durante il normale servizio di controllo del territorio all’interno del quartiere di San Berillo, notavano due soggetti interloquire tra loro. Intuendo che stesse avvenendo una illecita cessione di sostanze stupefacenti, gli operatori si avvicinavano ai due al fine di effettuare un controllo ma, a quel punto, il presunto spacciatore si dava a precipitosa fuga tra gli stretti vicoli del quartiere. Il predetto, tuttavia, dopo un breve inseguimento veniva raggiunto e, nonostante la sua resistenza, bloccato dagli agenti.

Sottoposto a perquisizione personale, indosso allo stesso si rinveniva una busta contenente 7 grammi di marijuana, mentre, in seguito, si recuperava un altro involucro contenente 8 grammi della medesima sostanza stupefacente di cui lo spacciatore si era disfatto durante fuga.

Nel pomeriggio del giorno di Pasqua, la Polizia di Stato ha arrestato M.S. per maltrattamenti in famiglia e stalking.

Nello specifico, alle ore 17:00 circa, il personale delle volanti veniva inviato in via del centro storico a seguito di segnalazione di lite in famiglia.

Giunti sul posto, gli operatori constatavano la presenza di un uomo che minacciava di morte la moglie, con la quale era in fase di separazione.

Da accertamenti esperiti emergeva che lo stesso era destinatario di ammonimento del Questore per maltrattamenti in famiglia e stalking, inoltre, era stato sottoposto agli arresti domiciliari per i medesimi reati, nonché alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Informato il P.M. di turno, disponeva che l’arrestato venisse tradotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa di convalida del GIP.

Nella nottata della Pasquetta, la Polizia di Stato ha arrestato il catanese Giuseppe Scalia (classe 1991) per furto aggravato.

Nello specifico, alle ore 04:15 circa, il personale delle volanti, durante il normale servizio di controllo del territorio, notava in via Gesualdo Clementi un’autovettura Fiat Grande Punto spinta da una Fiat Panda di colore bianco. Alla vista dell’auto con i colori d’istituto, i conducenti delle due autovetture suindicate tentavano di darsi alla fuga: il conducente della Fiat Panda riusciva a dileguarsi, mentre il soggetto a bordo della Fiat Grande Punto veniva bloccato dagli operatori, sottoposto a perquisizione e arrestato per furto aggravato in quanto la Fiat Grande Punto risultava oggetto di furto.

Informato il P.M. di turno, disponeva che il soggetto venisse sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizi di convalida, che si terrà in data odierna.