. Durante le trascorse festività pasquali, su disposizione del Questore, Dottor Francini, la Polizia di Stato ha intensificato l’attività di vigilanza a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, misure di sicurezza e/o di prevenzione. Numerosi sono stati i controlli effettuati dalla Polizia di Stato nei confronti di soggetti, gravati dalle citate misure, domiciliati nei rioni di San Cristoforo, Librino, San Giorgio, Nesima, San Giovanni Galermo e Picanello. In particolare, nell’ambito dei servizi eseguiti nei giorni di Pasqua e Pasquetta, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto: Sergio La Rosa, classe 1986, agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish. In occasione della perquisizione all’interno dell’abitazione Sergio La Rosa, ubicata nel rione di San Cristoforo sono stati scovati e sequestrati 80 grammi di hashish., (cl. 1973), pregiudicato, agli arresti domiciliari, ed Emanuele Gaetano Giunta. I due sono stati trovati in possesso di cocaina. La droga è stata rinvenuta in seguito alla perquisizione dell’abitazione di Maccarrone a San Giorgio. Lì sono stati sequestrati 5 involucri di “coca”, per un peso complessivo di 138,5 grammi circa, una somma di denaro e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Espletate le formalità di rito, Francesco Maccarrone è stato associato presso la casa circondariale di Catania piazza Lanza e Emanuele Gaetano Giunta posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.