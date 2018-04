Questa mattina, 2 aprile 2018, ho accompagnato il signor Edward Graham alle tombe del Commonwealth di Catania, per visitare la tomba di suo padre", esordisce prima di raccontare la scena della vergogna. Una famiglia assiste alla partita di pallone dei bambini che corrono tra le lapidi di marmo senza curarsi dei richiami. Ma c'è di più.

"La strada per il cimitero è una discarica per rifiutii. Le porte di bronzo sono state rimosse, permettendo l'accesso al cimitero, il cancello del perimetro usato per essere chiuso e su una serratura di combinazione, ma è aperto tutto il tempo", prosegue mettendo in guardia da potenziali furti. Sul web nel frattempo si moltiplicano i commenti di biasimo degli utenti.

Un duro post di denuncia sulla vicenda è stato scritto da Alan Robert Joseph Batty con tanto di foto correlate. "confine o ritegno. Ieri si è assistito all’ennesimo gesto sconsiderato da parte di qualcuno che non ha avuto rispetto nemmeno per la memoria dei morti che hanno sacrificato la propria vita per liberare l’Italia dal Nazifascismo durante la seconda guerra mondiale. La foto di una famiglia che fa tranquillamente un pic-nic di Pasquetta all’interno del cimitero di Guerra del Commonwealth di Catania, a poca distanza dalle lapidi, con tanto di coperte stese per terra e con cane al seguito non può passare inosservato sopratutto perchè i visitatori inglesi venuti lì per tributare un saluto ai propri cari si sono visti respingere al mittente in modo assolutamente maleducato ogni tipo di rimprovero e richiamo al decoro che posti come questo meriterebbero. In qualità di consigliere comunale il sottoscritto Giuseppe Catalano si sta attivando immediatamente con il dottor Lunetta, responsabile delle relazioni esterne della vase Nas di Sigonella, e con l’assessore alle Politiche Scolastiche del comunale di Catania Ausilia Mastrandrea per creare una serie di iniziative, insieme ad alunni e associazioni, che mirino a ridare decoro a questi luoghi e proteggerli dal degrado e dall’abbandono incontrollato dei rifiuti nella parte esterna al cimitero.