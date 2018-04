"Stamattina la direzione di Auchan ha comunicato la cessazione dell'attività dell'ipermercato di Catania La Rena, nel quale sono occupati 108 lavoratori. Immediatamente è stata occupata la galleria commerciale della struttura ed è ancora in corso una prima riunione che possa in qualche modo delineare percorsi praticabili. Al termine i lavoratori si riuniranno in assemblea al fine di decidere le iniziative da intraprendere a partire da domani". Lo rende noto il segretario generale Uiltucs Giovanni Casa. "Da tempo - affermano Casa e la segretaria Uil di Catania, Enza Meli - denunciamo il pericolo di una valanga occupazionale nella Grande distribuzione organizzata a Catania e provincia. I fatti, purtroppo, ci stanno dando ragione. Le coraggiose manifestazioni di protesta attuate alla vigilia di Natale e ancora adesso a Pasqua dinanzi ai centri commerciali hanno dimostrato che i lavoratori sono pronti ad alzare la voce per rivendicare il diritto di avere diritti". "Accanto a loro la Uiltucs e tutta la Uil si sono già mobilitate - aggiungono Casa e Meli - torneranno a farlo con maggiore decisione, auspicando di ritrovarsi accanto i rappresentanti delle istituzioni politiche in difesa di un territorio che rischia di essere abbandonato al proprio destino dopo essere stato selvaggiamente sfruttato".