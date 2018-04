Il decollo intorno alle 22:15 ora locale, con atterraggio all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania - Fontanarossa alle 23.45. Adesso il Giudice di Pace di Acireale con una sentenza ha condannato la compagnia aerea Mistral Air a risarcire i danni causati ad uno dei passeggeri, una donna di Catania. Lo rende noto l'Associazione Codici, ai quali la passeggera si è rivolta, assistita dagli avvocati Manfredi Zammataro e Mario Emanuele Campione per essere risarcita del danno da ritardo aereo e per il danno da vacanza rovinata. Mistral s.r.l. e Tour Operator sono stati giudicati responsabili dell'accaduto da liquidare in 700 euro a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata oltre alle spese di lite. In corso di causa c'è stato un accordo economico tra il passeggero e il Tour Operator, che aveva preferito una transazione economica per evitare una possibile condanna.Purtroppo però il comportamento tenuto dal Vettore e dal Tour Operator fu quello di totale disinteresse, declinando ogni responsabilità in merito. Per fortuna, le ragioni dei consumatori in casi come questi trovano sempre più spesso conforto nelle sentenze dei Tribunali, che condannano i comportamenti illegittimi adottati da alcune compagnie aeree e dei tour operator". (ANSA).