Nel corso dell'ultima udienza i legali della difesa Maurizio Veneziano e Gregorio Calarco hanno contestato la consulenza medico legale dell'accusa ed hanno opposto le controdeduzioni del proprio consulente di parte, evidenziando l'assenza del nesso di causalità tra l'aggressione e la morte. I difensori al termine delle arringhe hanno chiesto la riqualificazione del reato da omicidio a lesioni ed in subordine l'eccesso colposo di legittima difesa. Chiesti anche il minimo della pena e la concessione delle attenuanti generiche. Alla luce delle divergenze delle consulenze medico legali, dunque, il giudice potrebbe disporne una terza per dirimere la questione. Si tratta naturalmente solo di un'ipotesi. In quel caso la sentenza, attesa per il prossimo 26 aprile, potrebbe slittare di alcuni mesi.Il legale, in rappresentanza della famiglia Leonardi, che ha sempre preso parte finora alle udienze, dopo aver ricostruito i fatti accaduti il 12 giugno dello scorso anno nei pressi della stazione ferroviaria di Acireale, si è associato alla richiesta di condanna a 9 anni, formulata dal pubblico ministero Santo Distefano. Anche il difensore di parte civile ha evidenziato la ferocia dell'aggressione subita dalla vittima. Calci e pugni che avrebbero causato il decesso del 61enne.