a perdere la vita dall'inizio dell'anno, ha sconvolto Catania. Dopo aver analizzato gli atti del caso, Franco Luca, direttore sanitario dell'Asp etnea e Domenico Grimaldi, rappresentante dei medici, hanno maturato una convinzione: “Se la donna fosse stata vaccinata oggi sarebbe stata viva perché la vaccinazione è l'unica arma che abbiamo contro le malattie virali”.si era sottoposta a tutti i vaccini, tranne a quelli per la parotite, rosolia e morbillo: non erano obbligatori quando era piccola.la vaccinazione è l'unica arma che riesce a proteggere dalle malattie infettive di natura virale. Lei – continua il dottore catanese - ha perso la vita primo perché è possibile con una malattia virale per una complicanza, la più facile è la polmonite, come nel suo caso, poi perché possono esserci complicanze di natura virale.Che un morbillo possa dare luogo a complicazioni, purtroppo, è possibile.“La paziente – spiega il direttore sanitario dell'Asp Franco Luca - ha avuto una complicanza di tipo respiratorio”. Catania, però, non è la capitale mondiale del morbillo. “Su una popolazione di 189.300 utenti che dovevano vaccinarsi – continua il manager dell'Asp 3 - abbiamo il 91% di copertura. Su questo, Catania è sulla stessa lunghezza d'onda del Paese”.– conclude Franco Luca - non possiamo scaricare sui medici complicanze che tolgono la vita a persone a noi care”.che ha perso la vita e al dolore dei famigliari, purtroppo, non c'è rimedio.