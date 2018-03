Questa volta il contenitore è stato trascinato dalle correnti sulla scogliera di Capo Mulini, nei pressi dell'ex Perla Jonica, frazione marinara acese. A recuperarlo dopo una segnalazione sono stati i carabinieri che già nei giorni scorsi avevano rintracciato e sequestrato diversi chili di stupefacente provenienti dalla stessa partita di droga che - per motivi ancora da definire dagli investigatori - sarebbe stata persa o addirittura buttata in acqua per paura di un blitz delle forze dell'ordine.In totale sono oltre 100 i chili di marijuana recuperati nel tratto di mare tra Riposto ed Acireale. Oltre ai 250 sequestrati dai Carabinieri di Giarre, che grazie a precise fonti investigative sono riusciti ad individuare il nascondiglio della droga e anche chi li aveva in custodia. Il carico proveniente dall'Albania si ipotizza potesse essere di circa 700 chili. L'indagine - coordinata dalla Procura - potrebbe inserirsi in una precisa inchiesta sul traffico internazionale di droga e sui collegamenti tra i narcos Albanesi e i gruppi di spaccio catanesi. Troppo presto per parlare di coinvolgimento delle cosche mafiose.