Intanto giovedì e ieri i due consulenti, ingegneri specializzati, hanno svolto gli accertamenti irripetibili necessari a rispondere al quesito formalizzato dalla Procura nell'atto di conferimento dell'incarico. La perizia, insomma, dovrà "stabilire ed accertare la dinamica dell'esplosione". Pare che siano già emersi elementi che portano a ipotizzare che la deflagrazione sia partita dall'interno della bottega. Ma si tratta al momento di conclusioni assolutamente non ufficiali: per avere un quadro preciso bisognerà attendere la relazione dei due consulenti della Procura. Al sopralluogo in via Garibaldi ha partecipato anche il consulente di parte nominato dai difensori del capo squadra caposquadra Tavormina, gli avvocati Davide Tutino e Dalila Alati. Si è svolta mercoledì pomeriggio al Cannizzaro, invece, l'autopsia sul corpo carbonizzato di Longo.Una tragedia che ha ferito Catania e l'intero corpo dei Vigili del Fuoco. L'unica verità è che Dario e Giorgio non ci sono più. Sono morti mentre cercavano di salvare un'altra vita. E questa drammatica realtà non potrà cambiarla nessuna inchiesta giudiziaria.