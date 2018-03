Sullo sfondo la campagna elettorale del 34enne alle ultime elezioni per il rinnovo dell'Ars. Una candidatura osteggiata all'interno della stessa coalizione a sostegno di Nello Musumeci, che proprio di Pellegrino si era occupato, nelle vesti di presidente della Commissione regionale antimafia, per alcune relazioni pericolose. Come quella, strettissima, con Carmelo Mazzei, figlio incensurato del boss Nuccio. O dello stesso fratello, Gaetano Pellegrino, detto 'u funciutu, ritenuto uno dei più fedeli colonnelli del capomafia dei Carcagnusi.Cinquanta euro il valore in media di ogni singola preferenza. I reati contestati, commessi tra i comuni di Aci Catena, Acireale, Ramacca e Vizzini, sarebbero stati consumati tra maggio e novembre dello scorso anno. A fungere da intermediari ci sarebbero stati anche l'ex sindaco di Aci Catena Ascenzio Maesano e l'ex presidente del Consiglio comunale di Mascali Biagio Susinni.Dall'inchiesta Gorgoni, condotta dalla Dia sulle infiltrazioni mafiose nel ciclo dei rifiuti in alcuni comuni della provincia di Catania, tra cui proprio Aci Catena, avrebbe preso il via quest'ultimo filone investigativo. L'ex sindaco catenoto è accusato di aver messo in contatto, insieme a Biagio Susinni, Riccardo Pellegrino con Giuseppe Panebianco, tra gli indagati dell'inchiesta, per “consentire la compravendita dei voti in favore del Pellegrino e mantenere così – si legge nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari – l'influenza politica del Maesano sul territorio di Aci Catena”.Tra gli indagati c'è anche Antonino Castorina, più noto come Lillitta, organizzatore con l'associazione “Sveglia”, nella frazione acese di Guardia Mangano, di numerosi eventi. Castorina, che sarebbe stato pronto a candidarsi anche alle prossime elezioni acesi, avrebbe ottenuto “il pagamento della somma di 1300 euro per l'organizzazione di un evento nel Comune di Aci Catena, al fine di ottenere consensi elettorali in favore del menzionato Pellegrino”. La cifra sarebbe stata corrisposta subito dopo la consultazione elettorale.