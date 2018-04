l’espressione della cultura soul, rithm’n’blues e funky, empatia di moda e musica. Ai resident dj’s (Sergio Casile e Pietro Macaluso) si affianca la quinta guest di stagione, il dj newyorkese Little Louie Vega. Un gradito ritorno al MA, a distanza di un anno, per il dj e produttore newyorkese.. Impossibile da etichettare, insostituibile per la scena che ha contribuito a costruire in oltre 30 anni, Louie Vega è la quintessenza della musica. Leader instancabile della musica House mondiale, è uno che spazia dal latino al salsa, dall'afro-beat al jazz, dall'hip-hop ai classici e tutte le forme di house e dance music. Vega si fece presto un nome attraverso la produzione e il remix, rilasciando oltre 100 originali e libere produzioni dal 1985 al 1990. Nel 1991 Vega incontra Kenny “Dope” Gonzalez e in tal modo inizia il progetto Masters At Work. Il loro album “Nuyorican Soul”, acclamato dalla critica, e le produzioni e remix con e per artisti come Jamiroquai, Tito Puente, George Benson, e Earth Wind & Fire, solo per citarne alcuni, hanno fatto di Masters At Work una delle partnership di maggior successo nella musica moderna. Gli ultimi anni hanno visto Vega produrre album (su etichetta Vega Records) per artisti quali Anané, Luisito Quintero e Elements of Life (il suo progetto live band), nonché ha realizzato singole tracce per 25 compilation sulle etichette più importanti del settore.per il Best Remixed Recording, Non-Classical categoria, con il suo remix di Curtis Mayfield “Superfly”. Dopo ave ricevuto la richiesta di comporre e produrre la canzone “One Dream” (che ha co-scritto con Blaze) per Cirque Du Soleil, Louie e Elements Of Life - con Anané voice leader - ha eseguito la canzone durante il Superbowl del 2007. Vega è anche un conduttore radiofonico con Roots NYC in diretta il venerdì su WBLS107.5, (la più longeva stazione radio R&B e soul di New York). Suoi programmi sono trasmessi anche dalla spagnola Ibiza Sonica (Spagna) e dalla sudafricana Kaya FM. Louie Vega, insieme al designer Kenny Hwang hanno creato una firma di cappelli, gioielli, t-shirt e altri accessori disponibili esclusivamente attraverso www.vegarecords.net. Dopo aver girato l'Asia, l'Africa, l'Europa e gli Stati Uniti e lavorando al fianco di vari artisti come Black Coffee, Hugh Masekela, Lisa Fischer, Luisito Quintero, Shakira, Josh Milan, Anané, Julie McKnight e innumerevoli altri musicisti di tutto il mondo l'obiettivo di Vega è raggiungere le persone a un livello musicale completamente nuovo: il cielo è veramente l'unico limite per Louie e la musica che sta creando.è sempre stato obiettivo di Vega, dopo più di 20 anni nel ruolo, e il suo contributo continuerà ad influenzare positivamente la House globale e la scena world music. «Amare quello che faccio come quando ho indossato le cuffie la prima volta, che ero un bambino di 12 anni», come Louie ricorda con affetto. Si può essere certi che il suono di Louie non mancherà di essere in continua evoluzione e crescita, mentre il suo spirito e l'amore continueranno a rimanere fedeli alla musica come è stato per gli ultimi 30 anni.