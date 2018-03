che il 22 giugno scorso si era sottoposta al trapianto del midollo osseo nell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Ieri l'autopsia. Il reato ipotizzato è omicidio colposo contro ignoti.esposto è stata la famiglia, che si è affidata all'avvocato Giada Maria Ciampi, dello studio Seminara & Associati, per verificare eventuali responsabilità dell'ospedale Bambin Gesù e del Policlinico di Catania. Sei mesi dopo l'intervento - scrive il quotidiano - la piccola presenta altalenanti episodi febbrili, dolori addominali e diarrea. A febbraio a Roma è visitata per controlli sul decorso post operatorio e le sue condizioni sono definite "discrete".una complicazione causata da una cistite che viene poi definita come "risolta". Nuova prescrizione medica e rientro a Catania, dove però continuano febbre, dolori addominali, vomito, diarrea e un gonfiore addominale. Il 6 marzo il ricovero nel Policlinico di Catania, dove da esami emerge un bassissimo livello del valore delle piastrine e dell'emoglobina. La febbre non diminuisce.Il giorno successivo peggiora: continuano dolori e febbre. Sempre domenica viene sottoposta ad elettrocardiogramma e radiografia e viene intubata a causa di problemi respiratori. Le condizioni - riporta ancora il quotidiano - sembrano migliorare ed il 12 marzo un campione del suo midollo osseo viene spedito all'ospedale Bambin Gesù per essere analizzato. Il 14 marzo, ancora con difficoltà respiratorie, è trasferita in Rianimazione e sottoposta per due volte ad una Tac. Muore poco dopo la mezzanotte del 15 marzo. (ANSA).