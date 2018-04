emessa dal Tribunale di Caltagirone, per atti persecutori. Il provvedimento scaturisce dall’attività d’indagine condotta dai Carabinieri, a seguito delle denunce-querele presentate dall’ex fidanzata dell’uomo. Dai riscontri effettuati dai militari è merso che il 44enne in più occasioni ha molestato e minacciato la donna, in alcuni casi anche aggredendola e causandole delle lesioni personali. L’Autorità Giudiziaria tenuto conto della gravità della situazione ha emesso nei confronti del reo il presente provvedimento restrittivo. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Caltagirone.