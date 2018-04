densa e nera, scaturita da un incendio ancora in corso, sta preoccupando la popolazione del quartiere, dato che a bruciare pare sia gomma, altamente tossica. Sul posto i vigili del fuoco.- afferma il presidente della sesta circoscrizione, Lorenzo Leone - il nostro quartiere è invaso dai rifiuti e, stamattina, qualche incivile, ha pensato bene di dare fuoco all'immondizia accatastata in viale Grimaldi, all'altezza del civico 16, causando serie disagi ai residenti del villaggio Sant'Agata e di Fossa creta. Speriamo - conclude - che il servizio possa riprendere il prima possibile evitando così seri problemi per la popolazione".