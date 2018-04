. Il sindaco Di Guardo aveva già anticipato la sua determinazione all’atto della caduta dell’ultimo diaframma lo scorso 1 marzo che congiunge la metropolitana esistente con il territorio di Misterbianco riconoscendo all’ing. Di Giambattista, si legge nella determina sindacale, “ l’impulso decisivo alla realizzazione della Metropolitana di Catania, lavorando anche per l’ulteriore estensione che a breve raggiungerà il centro di Misterbianco, contribuendo così allo sviluppo dell’intera area”.“E’ un momento per me emozionante – ha detto il sindaco Di Guardo prima di dare lettura del provvedimento – perché si riconosce all’ing. Di Giambattista l’impegno e la tenacia che ha consentito in poco tempo l’avanzamento di un’opera, come la metropolitana, che cambierà nei prossimi anni il volto del nostro comune e che già molti nostri concittadini apprezzano l’utilità nella tratta in esercizio.”che la FCE è già al lavoro per l’assegnazione dell’appalto del tratto che giungerà a Misterbianco, al quale hanno partecipato sette raggruppamenti di aziende e l’impegno per reperire i fondi ed estendere il percorso fino a Piano Tavola entro breve tempo.