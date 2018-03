“Avere la responsabilità della guida della camera penale Serafino Famà di Catania è al tempo stesso una grande responsabilità ed un grande onore", dichiara a LiveSiciliaCatania con emozione. "Il compito, che insieme agli amici del direttivo, abbiamo assunto è quello di far crescere la consapevolezza della funzione sociale, politica, culturale che è nella natura della nostra professione. Vorremmo dar voce alle esigenze della comunità dei penalisti catanesi - aggiunge il nuovo presidente - per non dimenticare e non far dimenticare che il nostro lavoro, a qualsiasi livello venga svolto, rappresenta una indispensabile tutela dei diritti di libertà del cittadino. Far maturare questa consapevolezza nei giovani colleghi - chiosa Liotta - sarà per noi un obiettivo prioritario”.in questa nuova avventura alla presidenza della Camera Penale di Catania saranno, nel ruolo vicepresidente,come segretaria,, tesoriere, e gli altri tre componenti del direttivo:"Si conclude la mia esperienza alla presidenza della Camera Penale Serafino Famá. Con il mio Direttivo - che ringrazio per l'aiuto, i consigli e lo straordinario affetto che mi hanno sempre rivolto - ci siamo spesi tanto, battendoci per una più nobile idea di giustizia. In un mondo assetato di sangue e vendetta, la tutela dei diritti è materia che non sempre procura consensi. Ma se tutti agissimo per ricevere elogi o soddisfare aspettative, tradiremmo la nostra missione, la Toga e la figura di Serafino. Siamo Avvocati. Solo se ci ricordiamo - si legge ancora nel post - quanta sofferenza e angoscia si annida nelle pieghe del nostro abito d'udienza, e se pretendiamo il rispetto di ciò che siamo, avremo recitato la nostra parte e contribuito a rendere il mondo migliore". L'avvocato Trantino, lasciando il testimone, porge i suoi auguri ai nuovi vertici: "Al mio successore Turi Liotta e alla sua ottima squadra gli auguri di buon lavoro".