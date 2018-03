uccisi nell'esplosione che, esattamente otto giorni fa, hanno trovato la morte in servizio, mentre prestavano soccorso per una perdita di gas, e si stringe all'intero corpo dei pompieri e alle famiglie.di Dario Ambiamonte, il pompiere catanese, dalla caserma di via Cesare Beccaria, fino in Cattedrale, dove alle 11,30 si svolgeranno i funerali di Stato alla presenza del Ministro dell'Interno Marco Minniti, del capo dipartimento dei vigili nel fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, il prefetto Bruno Fratasi e del capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, Gioacchino Giomi. Il feretro sarà preceduto dall'autoscala mentre un collega di Dario porterà il suo elmetto; e ancora stendardi, corone di fiori: tutti parteciperanno al dolore. Anche chi, per sostituire i colleghi di Ambiamonte e consentir loro di partecipare alle esequie, lavorerà fuori dal proprio turno.pompieri che ha travalicato confini e classi sociali, che hanno strapato una lacrima anche a chi conosce la sofferenza e la morte. Nei giorni scorsi, due giovani minorenni di origine africana, ospiti di una centro di accoglienza per minori non accompagnati di Catania, hanno voluto rendere omaggio ai due pompieri caduti in servizio, hanno chiesto al responsabile di accompagnarli sul luogo della tragedia per portare un fiore e pregare. Successivamente hanno voluto portare direttamente le condoglianze ai vigili del fuoco al comando centrale. "Un gesto commovente - commenta il loro accompagnatore - che dà la misura della tragedia accaduta e che rappresenta un passo enorme verso l'integrazione".. Si svolgeranno infatti a Trapani i funerali di Giorgio Grammatico, originario della città delle saline. Anche per lui cerimonia di Stato, con la presenza delle alte cariche dei Vigili del fuoco e del Ministro dell'Interno che, la mattina, presenzierà anche alla cerimonia funebre in onore di Giorgio Privitera, il carabiniere rimasto ucciso domenica in un incidente, mentre era in servizio.