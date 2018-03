Presumibilmente a conoscenza del recente decesso del proprietario di casa, i due malviventi, intorno alle 15 di ieri, utilizzando un grimaldello bulgaro, sono entrati in uno degli appartamenti ubicati al secondo piano di Via Fontanelle 24 a Catania.Le operazioni hanno generato dei rumori che hanno insospettito alcuni vicini di casa i quali si sono premurati di chiamare il numero unico delle emergenze. Gli operatori del 112 hanno girato la segnalazione alla centrale operativa del Comando Provinciale di Piazza Verga consentendo l’intervento immediato dell’equipaggio di una “gazzella”.Cinturata l’intera la zona con l’ausilio di altre pattuglie, precludendo così ogni via di fuga ai ladri, gli operanti, per evitare di sfondare la porta e di arrecare ulteriori danni, con le chiavi avute dai uno dei parenti del defunto contattato telefonicamente, sono entrati in casa, hanno affrontato i due criminali i quali, dopo una violenta colluttazione, sono stati ammanettati. Tutta l’attrezzatura è stata posta sotto sequestro mentre la refurtiva, nascosta in due zainetti, è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto. La cassaforte, contenente diversi gioielli di famiglia, grazie all’intervento dei Carabinieri non è stata violata. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.