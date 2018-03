Per, considerato il naturale erede del padre Santo a capo del clan dei Carcagnusi, la magistrata ha chiesto al TribunalePerla richiesta invece è stata diSonoPena più lieve quella chiesta per il fedelissimo cognato, moglie del padrino Santo legato al boss palermitano Leoluca Bagarella., protagonista di quella intercettazione in cui parlando con la moglie del capomafia si dice pronto ad uccidere in nome di Nuccio. Avrebbe ucciso addirittura la moglie, se solo Nuccio glielo avesse chiesto. Pellegrino, detto U Funciutu, è quello che ha causato non poche preoccupazioni al fratello consigliere comunale Riccardo, che dopo aver superato con un'archiviazione della Procura i sospetti sollevati dall'Antimafia regionale, ha deciso di candidarsi per la poltrona di sindaco di Catania. La magistrata Tiziana Laudani ha chiesto, due anni e otto mesi perChiesta invece al tribunale l'assoluzione per il figlio di Nuccio Mazzei, Santo accusato di intestazione fittizia. Assoluzione chiesta anche per Nerina D'Antoni e Piergiuseppe Pennisi.I Carcagnusi (così è definito il clan) avrebbero stretto rapporti con le 'ndrine della Piana di Gioia Tauro per un grosso traffico di stupefacenti. Inoltre avrebbero innescato un sistema economico di scatole cinesi di intestazioni fittizie che sarebbero servite a eludere eventuali sequestri da parte della magistratura.