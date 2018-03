su delega della Procura della Repubblica di Siracusa, il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa in data 22.03.2018 dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa su richiesta del Procuratore Aggiunto, dottor Fabio Scavone, e del Sostituto Procuratore, dottor Salvatore Grillo, nei confronti di tredici persone facenti parte di un sodalizio criminale operante a Siracusa, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato e rapina.

La complessa attività investigativa, svolta avvalendosi sia di metodi tradizionali che di supporti tecnici, ha disvelato l’esistenza di due organizzazioni criminali, con base a Catania, da tempo operanti tra le Province di Siracusa, Ragusa, Catania, Enna e Messina, che tra gli anni 2016 e 2017 hanno commesso oltre 40 furti col metodo della “spaccata” nei confronti di altrettanti esercizi commerciali tra tabaccherie, negozi di abbigliamento, profumerie e concessionari di auto.

Nel corso dell’attività di indagine sviluppata dal Nucleo Investigativo di Siracusa durata oltre un anno, i militari hanno rinvenuto e sequestrato, 10 autovetture oggetto di furto e utilizzate come arieti per sfondare i serramenti a protezione delle attività commerciali, altrettante centraline elettroniche, utilizzate per il furto dei veicoli impiegati per la fuga e circa 300 kg. di tabacchi sottratti nel corso di uno degli episodi su cui sono state svolte le indagini.

Questa mattina, avviate nel settembre 2015 a seguito di una serie di spaccate avvenute nei centri abitati di tutta l’area orientale della Sicilia con una sequela di episodi talmente serrata da impegnare i militari a continui interventi e a sviluppare altrettante attività investigative, hanno permesso di individuare due gruppi criminali, il primo composto da 9 cittadini di nazionalità italiana, il secondo da 4 cittadini rumeni, tutti pregiudicati e tutti residenti nella città di Catania, quali responsabili di ben 42 episodi ( 22 a carico del gruppo catanese e 20 a quello composto da cittadini rumeni) di cui 25 verificatisi nei comuni della Provincia di Siracusa, tanto da diventare per il territorio un vero e proprio “Tormento”, da cui il nome attribuito all’operazione dei Carabinieri.che venivano poi utilizzate come arieti per sfondare gli infissi degli esercizi commerciali, a privati cittadini o ad autosaloni di auto attraverso l’utilizzo di centraline elettroniche che consentivano di mettere in moto i veicoli anche senza chiavi, per poi portarsi presso gli obbiettivi in cui perpetrare i furti dove, le stesse autovetture, in svariate occasioni, venivano abbandonate a conclusione della razzia compiuta all’interno delle attività prese di mira. I malviventi agivano a volto coperto con tale determinazione ed efferatezza da rivelarsi particolarmente pericolosi per chiunque avesse tentato da farli desistere.e, in un secondo, scoperti da una guardia giurata, non hanno esitato ad usare violenza e a minacciare gli intervenuti per portare a termine il furto, costringendo i poveri derubati ad assistere inermi alla conclusione della rapina a loro danno. In un ulteriore episodio, rintracciati da una pattuglia, per sfuggire all’inseguimento, imboccavano l’autostrada Siracusa-Catania nel senso opposto di marcia per poi abbandonare il veicolo con la refurtiva ancora a bordo, ribaltatosi in prossimità di un cavalcavia a causa della forte velocità, per poi gettarsi a piedi da un dirupo.Moise Iulian, nato in Romania classe1980; Stoian Florin, nato in Romania classe 91; Balan Costel, nato in Romania classe 92; Corodreanu Ilie Alexandru, nato in Romania classe 93; Graziano Crisafulli, nato a Catania, classe 91; Salvatore Maugeri, nato a Catania, classe 96; Filippo Beninato, nato a Catania, classe 90; Salvatore Fazio, nato a Catania, classe 90; Nunzio Davide Scrivano, nato a Catania, classe 86; Alessio Pavone, nato a Catania, classe 92; Fabrizio Drago, nato a Catania, classe 82; Andrea Alonzo, nato a Catania, classe 92; Omar Nassibi, nato a Catania, classe 97.