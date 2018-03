Il Tondicello della Playa, così è chiamata dai catanesi piazza Caduti del Mare, è uno dei supermarket di spaccio più forniti del rione Angeli Custodi di Catania. E sarebbe gestito dal gruppo dei Carateddi, frangia militare del clan Cappello. Non è una piazza qualsiasi. È stata creata per un motivo preciso. Deve macinare soldi. Soldi a palate. Denaro che serve per pagare gli stipendi ai boss che hanno avuto la sventura di finire in gattabuia."Voglio precisare che questa piazza non è una semplice piazza di spaccio, che chiunque sia la gestisce e si prende i proventi, poiché la piazza di spaccio del tondicello della playa è proprio nata per gli affiliati del clan Cappello con i Carateddi". Il giovane pentito va dritto al nocciolo: "In pratica da questa piazza devono uscire ogni mese i soldi per i detenuti". Bisogna garantire la cifra necessaria da inviare alle famiglie degli affiliati reclusi. Il resto dei proventi può intascarselo chi gestisce la piazza. "Poi se loro - afferma Bonaccorsi - sono capaci di guadagnare trenta, quaranta mila euro al mese, sono affari suoi. L'importante è che devono corrispondere a quello che devono uscire. Il resto è tutto loro. Quindi è una responsabilità molto pesante".Quando nel 2011 esce da carcere, il pentito mette le cose in chiaro con il clan: "Il capo dei Carateddi ero io". La gestione della "piazza del tondicello della playa" avrebbe fatto "capo ad Attilio Bellia, ma i gestori - spiega il collaboratore - erano Gaetano Bellia e Sebastiano Sozzi, sempre sotto mio riferimento".