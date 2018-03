Il carabiniere catanese coinvolto nell'incidente stradale in cui due giorni fa aveva perso la vita il collega Alessandro Borlengo è venuto a mancare questo pomeriggio. La terribile notizia è stata diffusa dall'edizione torinese del quotidiano "La Repubblica". Privitera, catanese in servizio in Piemonte, era rimasto coinvolto nell'incidente insieme con altri due colleghi. La pattuglia stava trasportando un detenuto al tribunale di Asti per l'udienza di convalida del fermo. Ma sulla statale di Bra l'auto si è scontrata con un'auto proveniente dalla direzione opposta finendo contro un palo e ribaltandosi. Nel frattempo sul web si moltiplicano i messaggi di cordoglio per il giovane. "Addio carissimo Giorgio, indimenticabile ex studente tirocinante in Biospeleologia. Ti porterò sempre nel mio cuore con affetto per la tua innata simpatia, sapevi fare gruppo, sprizzavi gioia di vivere", scrive Giuseppe Sperlinga. "Quanto tempo è passato da questa foto insieme,quante risate, pure la divisa abbiamo cambiato, e tu con la divisa addosso ci hai lasciati.. Non ti dimenticherò mai amico mio", scrive Marco Betteto.