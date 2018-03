, nel corso di una conferenza stampa ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Catania. "Una candidatura politica - ha detto, evidenziando come, dopo il successo del Movimento 5 Stelle alle Regionali e ancor di più alle Politiche, sia necessario avviare un discorso che includa il voto di opinione, e non solo quello di appartenenza.un segnale al presidente della Regione che, e non è certo una novità, per i leghisti non avrebbe valorizzato a dovere gli uomini di Salvini nonostante il contributo ricevuto per l'elezione. Un messaggio al centrodestra, focalizzato su Catania sulla candidatura di Salvo Pogliese, ad avviare un nuovo confronto. "In politica le problematiche vanno affrontate - ha aggiunto - e io credo che dopo successo grillini bisogna confrontrsi. Se c'è un movimento che supera il cinquanta per cento in Sicilia - ha proseguito - bisogna interrogarsi e confrontarsi. Perchè è un voto di opinione quello ai Cinque stelle, come quello per Matteo Salvini. Quindi è giusto che ci si confronti anche a Catania".si può ritrovare d'accordo anche su una linea politica nostra di confronto - ha evidenziato - e dare una guida a città importante come Catania. Dobbiamo tutti confrontarci con queste idee e chiedo anche a chi ha votato cinque stelle di confrontarsi con noi perché si può decretare il successo di Catania".che tenta di calmare le acque. "Sin dalle elezioni regional -afferma Stancanelli- insieme agli altri leader del centrodestra, abbiamo realizzato un grande lavoro che ha portato al ricompattamento di tutte le forze della coalizione presenti a Catania, pur nel risultato elettorale non particolarmente esaltante delle ultime politiche. Non posso non ricordare con soddisfazione quanto successo appena ieri per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato che hanno visto un leale rapporto tra le rappresentanze istituzionali delle forze che hanno vinto le elezioni politiche. Certamente guardiamo con rispetto alla posizione di chi al momento dissente ma ci auguriamo di recuperare già nei prossimi giorni tutte le componenti del centrodestra, compreso l’onorevole Attaguile che sappiamo essere un uomo che vuole contribuire alla ripresa di Catania e non ha interesse a non far parte, assieme agli altri, di una coalizione che lo veda protagonista. Sarà mia cura, nei prossimi giorni -conclude il senatore- fare i passi necessari affinché si ricomponga il quadro unitario che tutti auspichiamo".