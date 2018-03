La persistente crisi economico-finanziaria ha messo in luce fragilità strutturali e carenze del sistema di gestione delle imprese, le quali, negli anni, hanno patito gli effetti dell’accumulo di un eccessivo rischio finanziario causato dalla scarsa trasparenza e dall’elevata complessità delle operazioni finanziarie d'investimento.edotte in tempo in ordine alle opportunità di accesso al credito, alle garanzie fidi ed all’offerta pubblica di finanza agevolata, dall’altra per le PMI le difficoltà sono amplificate dalla mancanza di una struttura di gestione e controllo. Nonostante questi fattori siano molto influenti e la mancanza di fiducia nelle istituzioni peggiori enormemente le cose, bisogna pensare che le opportunità esistono, sono accessibili pressochè a qualsiasi livello e per una molteplicità di settori e possono rappresentare un valido ed indispensabile supporto allo sviluppo delle imprese siciliane.imprese, dal pubblico al privato, è porre attenzione agli effetti di ogni intervento sull'economia reale e prevedere azioni che impattino positivamente sulla capacità di investimento, produzione, occupazione e consumi delle stesse. A partire dal 2011 l’interesse della Commissione Europea si è concentrata sull'ampliamento dei canali di finanziamento disponibili per le imprese, soprattutto PMI, al fine di salvaguardare il potenziale di crescita del sistema produttivo europeo.per favorire lo sviluppo di canali di finanziamento all'economia reale, incoraggiando l’uso di capitali non bancari accanto al canale bancario/parabancario. Il disegno degli interventi approvati e pianificati in seno alla Regione Siciliana, a seguito della ripartizione dei fondi strutturali disponibili per le singole aree obiettivo, sono prioritariamente finalizzati a definire strumenti di sviluppo per i settori primari nella struttura regionale nonché per la salvaguardia, stabilizzazione ed evoluzione del sistema impresa esistente. La politica attuata è quella di migliorare e facilitare le condizioni di accesso al finanziamento bancario, ai fondi di garanzia fidi ed ai prodotti assicurativi destinati specificamente alle imprese, generando una maggiore capacità economica e, quindi, produttiva.ai finanziamenti alternativi a quelli bancari, da parte delle PMI per migliorarne competitività e potenziale di crescita, salvaguardandone non solo l'esistenza, ma anche la crescita, quale strumento di contrasto ad un sempre più diffuso atteggiamento di richiesta di garanzie reali a supporto dell’accesso al credito. In quest’ottica l’indirizzo è quello di contribuire a favorire la capacità finanziaria con l’emanazione di bandi di finanziamento che includano anche contributi in conto capitale di importante entità rispetto al totale del progetto presentato. Il raggiungimento di questo obiettivo, da parte della Regione Siciliana, è passato per la sofferta approvazione della programmazione 2014-2020 che si è finalizzata con la pubblicazione del PSR Sicilia 2014-2020 e del P.O. FESR Sicilia 2014-2020. Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020 rappresenta lo strumento di finanziamento e di attuazione del Fondo Europeo Agricolo di sviluppo rurale (FEASR) dell’isola., sono stati assegnati alla Regione Siciliana euro 2.212.747.000 che costituiscono la maggiore dotazione finanziaria assegnata tra le regioni italiane a livello nazionale. Il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 è costruito sulla base di un’analisi dei bisogni rilevanti, dei problemi e delle opportunità che caratterizzano la Regione Siciliana con il coinvolgimento del territorio attraverso un percorso di pubblica consultazione. Il Programma Operativo si articola in 10 assi prioritari e prevede un finanziamento totale di euro 4.557.908.024 di cui euro 3.418.431.018 erogati dalla UE ed euro 1.139.477.006 corrisposti dall’Italia. Di “Accesso al credito, assicurazioni e finanza agevolata” e di tutti gli altri strumenti di sviluppo parleremo il 27 marzo dalle ore15.45 presso la sala conferenze Fidimed di Via De Caro n. 104, a Catania, su iniziativa di ConfimpreseCatania.