e: numerosi studenti dei due gruppi partiti, hanno accusato sintomi tali da spingere la dirigente ad avviare un'istruttoria. Come conferma la stessa preside Maria Leonardi. "Come da procedura, ho avviato un'istruttoria - afferma: ho preso appuntamento con i genitori e con docenti che hanno accompagnato i ragazzi in gita e lunedì incontrerò i responsabili dell'agenzia per verificare ogni cosa e individuare le responsabilità".