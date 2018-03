della nettezza urbana, del valore di circa 160.000 euro al mese. Un appalto già balzato alla cronaca con il licenziamento dell'ex dirigente comunale Annamaria Li Destri. rinviata a giudizio per i reati di truffa aggravata, falso ideologico, abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, connessi proprio all'assegnazione dell’appalto per la manutenzione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti.mese fa, nell'agosto del 2017, ha ceduto un ramo d'azienda alla Sicilcar, ditta che oggi gestisce lo stesso servizio, e ha accolto la richiesta di alcuni dipendenti che, assistiti dall'avvocato Giovanni Lotà, avevano chiesto il fallimento della Officine meccaniche Srl. tra cui tutti quei dipendenti che da mesi segnalavano le anomalie nella cessione del ramo d'azienda e la necessità di rientrare di mesi di contributi non versati , è fissata per il 25 settembre 2018 alle 10:00. Ma la questione pare possa avere ulteriori sviluppi che potrebbero gettare nuove ombre nella gestione dell'appalto in questione e, in generale, sulla gestione del settore rifiuti.